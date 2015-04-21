الجارديان: زعيم تنظيم داعش بين الحياة والموت لإصابته فى الغارات الجوية

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن أبو بكر البغدادى، زعيم تنظيم داعش، أصيب بإصابة خطيرة خلال غارات جوية شهدها غرب العراق، وأكدت الصحيفة أن الجروح التى أصيب بها البغدادى تهدد حياته.

وقالت الصحيفة البريطانية إن قيادات تنظيم داعش يعقدون اجتماعات مكثفة لاختيار قيادة جديدة للتنظيم حال وفاة أبو بكر البغدادى، وأوضحت الصحيفة على لسان دبلوماسى أن غارة جوية استهدفت قافلة من ثلاث سيارات، بين قرية أم الروس ويعتقد أنه قتل ثلاثة رجال.

وقال هشام الهاشمى، مسئول عراقى، إن أبو بكر البغدادى أصيب فى منطقة البعاج بالقرب من قرية أم الروس، فى 18 مارس الماضى مع المجموعة التى كانت معه".

من جانبه قال نبيل نعيم، الجهادى السابق، إن إصابة أبو بكر البغدادى سيكون لها أثر كبير على التنظيم، وستقلل كثيرًا من قوته وتربك الكثير من خططه، مشيرًا إلى أن تنظيم داعش يعانى كثيرًا من أزمات داخلية وانشقاقات عديدة.

وأضاف نعيم لـ"اليوم السابع" أن داعش أعد الكثير من أعضائه خلال الفترة الماضية بسبب رغبتهم فى ترك التنظيم، موضحًا أنه مع إصابة البغدادى سيعانى التنظيم خلال الفترة المقبلة.

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