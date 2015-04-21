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محلب من جاكرتا: نسعى للاستفادة من التجربة الإندونيسية فى تطوير العشوائيات

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محلب من جاكرتا: نسعى للاستفادة من التجربة الإندونيسية فى تطوير العشوائيات محلب من جاكرتا: نسعى للاستفادة من التجربة الإندونيسية فى تطوير العشوائيات

>قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إن الوقت الحالى يتطلب العمل الجاد والتعاون، وإن هناك دورا كبيرا على وزارة الخارجية فى التنمية المجتمعية بعيدا عن عملها التقليدى، لافتا إلى أنه وجه الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، للاستفادة من تجربة إندونيسيا الناجحة فى تطوير العشوائيات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية له مساء اليوم الثلاثاء، عقب وصوله العاصمة الإندونيسية جاكرتا، قائلا "علاقتنا مع إندونيسيا طيبة خاصة فى ظل وجود ٣ آلاف طالب إندونيسى بالأزهر الشريف".

وأشار إلى أنه وجه كل من وزراء الاستثمار والتنمية المحلية، بعمل محال مختلفة للصناعات المصرية المتميزة، تمهيدًا لتصديرها للخارج وتسويق المنتجات المصرية، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الصناعات المتواجدة بمحافظات مثل دمياط، والمنوفية التى بها قرية للسجاد الحرير لديها القدرة على منافسة السجاد الإيرانى.

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