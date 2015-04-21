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محلب ينعى "الأبنودى" من أندونسيا: مصر فقدت اليوم قامة وطنية وشعرية كبيرة

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محلب ينعى "الأبنودى" من أندونسيا: مصر فقدت اليوم قامة وطنية وشعرية كبيرة محلب ينعى "الأبنودى" من أندونسيا: مصر فقدت اليوم قامة وطنية وشعرية كبيرة
نعى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ببالغ الحزن، وعميق الأسى، عبدالرحمن الأبنودى، شاعر الكبير، الذى وافته المنية اليوم.

وقال رئيس الوزراء، من اندونسيا: فقدت مصر اليوم قامة وطنية وشعرية كبيرة، أسهمت بإنتاجها الشعرى والغنائى فى إثراء الحياة الشعرية والغنائية على مر السنوات الماضية" .

وأضاف: ستظل الأغانى الوطنية التى ألفها الراحل الكبير عبدالرحمن الأبنودى، علامة بارزة فى فن وصناعة الأغانى الوطنية، التى تشحذ همم المجتمع، وتحفزه للدفاع عن وطنه، وصنع إنجازاته.

وقال المهندس إبراهيم محلب: لقد كان إيمان الراحل بوطنه، وضرورة تبوئه المكانة التى يستحقها سمتا واضحا فى أشعاره. كانت مواقفه واضحة لا تحتمل اللبس، وطنيا من طراز رفيع، يقدم مصالح الوطن على أى مصالح أخرى. رحم الله شاعرنا الكبير عبدالرحمن الأبنودى، وأسكنه فسيح جناته.

وكلف المهندس إبراهيم محلب أحد مسئولى مجلس الوزراء بحضور جنازة الشاعر الكبير، نظرا لحضور رئيس الوزراء أعمال القمة الأفروآسيوية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا. ‏‫

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