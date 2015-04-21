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صوامع الشرقية تستقبل 12ألف طن من محصول القمح

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صوامع الشرقية تستقبل 12ألف طن من محصول القمح صوامع الشرقية تستقبل 12ألف طن من محصول القمح
أعلنت مديرية بالشرقية، أنه تم توريد 12 ألفا و400 طن من محصول القمح المصرى، وذلك بالصوامع والمخازن التابعة لبنك الائتمان والتنمية الزراعى والشركة المصرية للصوامع والتخزين وشركة مطاحن شرق الدلتا.

وقال محيى عبد الله وكيل أول وزراة التموين فى تصريحات صحفية، إن مساحة الأراضى التى تم زراعتها بالقمح هذا العام بلغت 416760 فدانا، كما تم وضع خطة لتفادى أى أزمة فى عمليات التوريد وأهمها توفير كميات السولار اللازمة لعملية الحصاد تفاديا لوقوع أية أزمات تضر بالمزارعين، وكذلك تجهيز الشون لاستقبال القمح وتخزينه بالطرق الحديثة منعا لإصابته بالسوس أو الصدأ.

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مصر 365

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