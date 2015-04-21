16 دورة تدريبية على الصناعات الحرفية بالوادى الجديد

تنظم مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، بالتعاون مع بنك الطعام وإحدى الأكاديميات المتخصصة، دورات تدريبية على الصناعات الحرفية لشباب الخريجين بالمحافظة بإجمالى 16 دورة تدريبية فى مجالات صيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف والأجهزة المنزلية وإصلاح أجهزة الدش وأجهزة المحمول وصيانة وإصلاح حاسب آلى والتدريب على الرخصة الدولية للحاسب الآلى ICDL وصناعة العطور وصناعة الكمبوست والتسمين غير التقليدى.

وحددت مديرية القوى العاملة شروط الالتحاق بالدورات التدريبية وتقديم سيرة ذاتية واجتياز المقابلة الشخصية من أجل الحصول على الدورة المعتمدة، حيث تم فتح باب التقديم أمام شباب الخريجين على أن يتقدموا بأوراقهم لمكتب تشغيل الخارجة مكتب تشغيل الداخلة لتسجيل أسمائهم اعتبارا من اليوم الثلاثاء .