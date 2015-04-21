حبس 11 من الإخوان 6سنوات وبراءة 134من بينهم محافظ الغربية السابق فى أحداث عنف

قضت محكمة جنايات دمياط الدائرة الأولى برئاسة المستشار صلاح الدين مصطفى شرابيه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ياسر فؤاد الشافعى وشريف محمد بمعاقبة 11 من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية بدمياط بالسجن 6 سنوات وبراءة 134 فى ثلاث جنايات مختلفة.

عاقبت المحكمة فى حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، كلا من ماهر محمد محمد الغباشى وإسلام إبراهيم ندا وميسرة يحيى وأيمن طاهر جودة وجمال السيد السعيد طافح – مسعد حسن خاطر – رضا محمد النجار- رامى جمال السعيد طافح بالسجن 6 سنوات وبراءة 134 من المتهمين من بينهم الدكتور أحمد البيلى محافظ الغربية السابق وأعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقون على الداى وحسن المرسى وسعد عمارة والمهندس صابر عبد الصادق ومحمد كسبة والمهندس محمد العزب وأحمد ميرة والدكتور عادل أبو العنين المسئول الإدارى لجماعة الإخوان المسلمين بدمياط فى الجناية رقم 20817 جنايات مركز دمياط والمعروفة بواقعة الطريق الحربى بتاريخ 7/12/2013 الماضى.

كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من محمد أنيس شمس الدين – محمد أحمد رخا – محمود أبو بكر إبراهيم عطية بالسجن عامين فى الجناية رقم 17594 لسنة 2014 كفر سعد وبرأت باقى المتهمين فى القضية، كما برأت المحكمة فى حكمها المتهمين فى الجناية رقم 13513 لسنة 2014 المركز، وهم محمد إبراهيم حسن أبو شرمة وعلاء حسن سالم أبو حسين وسعد مسعد بدوى سالم وسماح عبد الواحد عبد العزيز وعوض الرفاعى عوض السبع ورأفت عماد ترك ومصطفى حامد بلبولة ومحمد السيد فرحات وجمال سعد بدوى وسعد مسعود بدوى وأحمد عوض السبع سعد سادات أبو جلالة والعربى سادات أبو جلالة وسادات سادات أبو جلالة وعبد الله مسعود بدوى وخاطر مسعد شبارة.