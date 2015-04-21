عبد الصادق: تغريم متعب وجدو كان حتميا للحفاظ على مبادئ الأهلي

كشف علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة عن قرار تغريم عماد متعب ومحمد ناجي "جدو" مهاجمي الفريق كان حتميا، بعد اعتراضهما على استبعادهما من المباريات.

وكان متعب قد عبر عن استياءه من استبعاد الجهاز الفني له من مواجهة المغرب التطواني في دوري أبطال إفريقيا بعد خروجه من قائمة مباراة الأسيوطي في الدوري.

فيما صرح جدو بأنه مصدوم من عدم قيده في القائمة الإفريقية للأهلي.

وقال عبد الصادق لـFilGoal.com: "العقوبات الموقعة على متعب وجدو كان حتميا للحفاظ على مبادئ الأهلي".

وتابع "نحن ندير فريق كرة كبير، ولن نسمح لأي لاعب بالاعتراض على استبعاده خاصة أن هذا كان قرارا فنيا".

واستدرك موضحا "هذا أيضا لا يعني أننا نأخذ موقفا من متعب وجدو أو أن فرصتهما في اللعب تأثرت، فلكل مباراة ظروفها ويجب أن يختار المدير الفني الأنسب له فنيا".

وأشار عبد الصادق إلى أن جدو سيتم قيده في القائمة الإفريقية، حال تأهل الأهلي إلى مرحلة المجموعات.