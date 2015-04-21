كيشي يعود لقيادة نيجيريا قبل تصفيات كأس الأمم مع مصر

وقع اختيار اتحاد كرة القدم النيجيري على ستيفان كيشي لقيادة منتخب النسور الخضراء في المرحلة المقبلة بعد أشهر قليلة من إقالته عقب إخفاق الفريق في بلوغ كأس أمم إفريقيا 2015.

ووقع كيشي على عقد يمتد لمدة عامين مع اتحاد الكرة النيجيري ومن المنتظر أن يقود الفريق في مواجهة مصر، تنزانيا وتشاد في تصفيات كأس إفريقيا 2017.

وفي ولاية كيشي الأولى مع نيجيريا توج بكأس أمم إفريقيا 2013 بالفوز على بوركينا فاسو 1-0 في المباراة النهائية بجنوب إفريقيا، وبعد قيادته للمنتخب في مونديال البرازيل 2014 وبلوغ الدور ثمن النهائي لم يجدد الاتحاد النيجيري تعاقده بعد البطولة.

بعدها عاد كيشي لقيادة النسور دون توقيع عقد رسمي وإنما كان يتلقى المقابل المادي لكل مباراة على حدة، وانتهت تلك الحقبة بإخفاقه في التأهل لأمم إفريقيا الأخيرة.

تحدث كيشي لشبكة (بي.بي.سي) الإنجليزية بعد توليه قيادة النسور مرة أخرى قائلا:"هذه بداية جديدة، نحتاج لمؤازرة الجمهور".

وأضاف "كمدرب ولاعب سابق كنت متضررا من عدم تأهلنا لكأس إفريقيا الأخيرة.. أنا على يقين من أن المرحلة المقبلة سنتحسن كثيرا".

ومن المنتظر أن يحل المنتخب المصري ضيفا على نيجيريا في مارس 2016 في الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا 2017 ثم يتواجه المنتخبان مجددا في القاهرة بعدها بأيام قليلة في الجولة الرابعة.

يذكر أن منتخب مصر أيضا فشل في التأهل لكأس إفريقيا 2015 والآن يتصارع مع نيجيريا من أجل صدارة المجموعة والتأهل للبطولة القادمة بالجابون.