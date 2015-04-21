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شيخ الصيادين : التسرب البترولي بخليج السويس يهدد البيئة البحرية‎

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شيخ الصيادين : التسرب البترولي بخليج السويس يهدد البيئة البحرية‎ شيخ الصيادين : التسرب البترولي بخليج السويس يهدد البيئة البحرية‎

صورة أرشيفية

قال بكري أبو الحسن، شيخ الصيادين، أن وجود بقعة زيت فى خليج السويس يمثل كارثة حقيقية على الحياة البحرية، خاصةً مع اقتراب موسم الزريعة، بما يشكل خطر علي موسم الصيد القادم .

أضاف بكري فى تصريحات خاصة أن وزارة شئون البيئة أعلنت عن وجود تلوث بترولي، عبارة عن بقعة زيت بخليج السويس علي مساحة 1350 مترًا .

تابع أن ذلك التلوث مسؤولة عنه إحدي شركات البترول فى السويس، واعتبر أن تلك ابقعة تمثل كارثة حقيقية تهدد البيئة البحرية بالخليج، وتسبب فى قتل الأسماك والزريعة التي تبدأ فى الخروج خلال الفترة القادمة .

أوضح بكري أن هيئة الثروة السمكية ونقابة الصيادين اتخذت خطوات جادة لتحرير محضر، تمهيدًا لرفع دعوى قضائية ضد الشركة المتسببة فى حدوث بقعة التلوث، والتي سوف تؤثر سلبًا علي إنتاج الثروة السمكية خاصة، خاصةً مع توقف أعمال الصيد مطلع مايو بسبب الدخول فى موسم التفريخ والزريعه وتهدف تلك الفترة فى الأساس لزيادة الإنتاج السمكي، لكن التلوث سيقتل الملايين من الزريعة السمكية .

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