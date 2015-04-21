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فتح تحقيق جديد ضد ماركو رويس للقيادة بدون رخصة

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فتح تحقيق جديد ضد ماركو رويس للقيادة بدون رخصة فتح تحقيق جديد ضد ماركو رويس للقيادة بدون رخصة

(إفي): فتحت النيابة العامة في مدينة دورتموند الألمانية تحقيقا جديدا ضد اللاعب الألماني الدولي ماركو رويس بتهمة القيادة بدون رخصة، وهو الأمر الذي جعله في السابق يدفع غرامة مالية قدرها 540 ألف يورو.

وأكدت النيابة العامة هذا الأمر بعد ما رددته بعض وسائل الإعلام في هذا الصدد مؤخرا.

وأوضحت النيابة أن رويس وافق على دفع الغرامة التي فرضت عليه في 25 نوفمبر من العام الماضي نظرا لقيامه بست رحلات بسيارته بدون رخصة قيادة.

وتعادل الغرامة ما يوازي 90 يوما من الراتب، لذا في حالة رويس تصل إلى 540 ألف يورو.

ويتعين على النيابة العامة الآن التحقق مما إذا كان رويس قد قام برحلات أخرى على متن سيارته بدون رخصة قيادة، في حين أن رويس قد وافق حينها على دفع الغرامة مقابل إغلاق القضية.

فبعد معرفة أمر الغرامة، قام عدد من الشهود بالاتصال بالنياية العامة وأكدوا مشاهدتهم للاعب فريق بروسيا دورتموند وهو يقود بسرعة في أيام مختلفة عن تلك التي تم عنها فرض الغرامة عليه.

ومن المعروف أن رويس (25 عاما) قد انضم إلى دورتموند عام 2012 قادما من بروسيا مونشنجلادباخ مقابل 17 مليون يورو.

وقام اللاعب، الذي تسعى عدة أندية للحصول على خدماته، بتجديد تعاقده مع دورتموند العام الماضي حتى 2019.

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