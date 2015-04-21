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أمن الغربية يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الماشية والأغنام

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أمن الغربية يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الماشية والأغنام أمن الغربية يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الماشية والأغنام
تمكن ضباط المباحث الجنائية بالغربية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الماشية والأغنام.

كان اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية قد تلقى عدة بلاغات بتكرار سرقات الماشية والأغنام بدائرة مركز شرطة طنطا، فقرر تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الوقائع وتحديد هوية المتهمين تحت إشراف مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام وقاده اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية والعميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية ضم ضباط إدارة البحث الجنائى والمقدم سامى الروينى رئيس مباحث مركز طنطا والنقيب أحمد عليمى معاون مباحث مركز طنطا ووردت معلومات فريق البحث إلى قيام "سامى.ا.ع" 44 سنة عاطل مسجل شقى خطر سرقات وسبق اتهامه فى 14 قضية مقيم قرية شونى مركز طنطا، و"ممدوح.س.ح" 45 سنة عاطل مسجل شقى خطر مقيم قرية كفر مسعود مركز طنطا ومحكوم عليه فى 5 قضايا تبديد وإيصالات أمانة، و"محمد.ن.م" 25 سنة عاطل مسجل شقى خطر مقيم قرية فيشا سليم سبق اتهامه فى 7 قضايا سرقات وسلاح أبيض، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات رؤوس الأغنام والماعز وقيام "السيد.ح.ع" 44 سنة جزار، بالتصرف فى متحصلات جرائمهم للبيع.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها وضبط بحوزة المتهم الأول مبلغ 500 جنيه وهاتف محمول وسكين وبحوزة الثانى سيارة رقم 3719 ع س ب ميكروباص واعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقات وأرشد المتهمون عن مكان إخفاء المسروقات وتم ضبطها تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
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مصر 365

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