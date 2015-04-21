انتحار فتاة ليل ألقت نفسها من الطابق الخامس بعقار فى الطالبية بالهرم

انتحرت فتاة عن طريق إلقاء نفسها من الطابق الخامس بمنطقة الطالبية بالجيزة، بسبب كثرة ترددها على الكباريهات ومخالطة الرجال، الأمر الذى جعلها تكره نفسها وتقرر التخلص من حياتها فانتحرت.

تلقى المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث الطالبية بلاغاً من الأهالى بسقوط سيدة من طابق مرتفع، فانتقل معاونو المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن فتاة تركت أسرتها بالمنصورة وحضرت إلى الجيزة، حيث تعرفت على سيدة قواده تقطن داخل شقة بمنطقة الطالبية فأقامت لديها.

وكشفت التحريات، أن القوادة كانت ترسل الفتاة ضمن مجموعة من النساء إلى كباريهات الهرم والشقق المفروشة لمخالطة الرجال وممارسة الدعارة، وبمرور الوقت بدأت السيدة تشعر بكرهها لنفسها واحتقارها لذاتها بسبب عرضها لجسدها على الرجال فقررت أن تتخلص من حياتها، فصعدت إلى الطابق الخامس وألقت نفسها، مما أدى إلى وفاتها.

وفى سياق متصل، ألقت سيدة مضطربة نفسية نفسها من الطابق السابع بمنطقة العجوزة، مما أدى إلى وفاتها، وأفادت نجلتها بأنها تعانى من مرض نفسى.

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