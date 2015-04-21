نيابة بولاق أبو العلا تقرر حبس مهندس بالسكك الحديدية لاتهامه بالاختلاس

أمر المستشار أحمد فاروق رئيس نيابة بولاق أبو العلا، بحبس مهندس فنى بورش السكك الحديدية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتربح والاختلاس.

كانت وردت معلومات لمباحث السكك الحديدية، تفيد بقيام احد مهندسيها الفنيين بسرقة المحولات الكهربائية، وتم اعداد التحريات المناسبة حول الواقعة، والتى اثبتت صحة المعلومات.

وتمكنت الاجهزة المعنية من ضبط المتهم أثناء محاولة سرقته لعدد 8 محولات كهربائية ،فتمكنوا من القبض عليه، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية لمباشرة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة أن المحول الكهربائى "تيش" يحتوى على مادة نحاسية طبيعية، وتبين أن تلك المحولات مستوردة غالية الثمن، نتيجة قدرتها على تحويل الكهرباء، بالإضافة إلى أن المحول الواحد يزن كيلوجرام.