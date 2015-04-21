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أمن الإسماعيلية يضبط صاحب محل منظفات بتهمة الغش التجارى

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أمن الإسماعيلية يضبط صاحب محل منظفات بتهمة الغش التجارى أمن الإسماعيلية يضبط صاحب محل منظفات بتهمة الغش التجارى
ضبطت حملة تموينية بمدينة الإسماعيلية صاحب محل بحى ثان بتهمة الغش التجارى، بعد ضبط منتجات منتهية الصلاحية بالمحل.

وشنت مباحث بمديرية أمن الإسماعيلية، برئاسة المقدم ولاء رضوان، وممدوح رميح إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، حملة لمتابعة الأسواق بالمدينة، أسفرت عن ضبط محل جملة به 14 كرتونة منظفات منتهية الصلاحية بغرض الغش التجارى.
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مصر 365

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