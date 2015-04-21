ضبط راكب مصرى حاول تهريب 40 ألف دولار و100 درهم إلى دبى

تمكن ضباط أمن مصر للطيران فى مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب 40 ألف دولار و100 درهم إماراتى مع راكب مصرى مسافر إلى دبى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

وأفادت مصادر أمنية بأنه أثناء إنهاء إجراءات ركاب طائرة مصر للطيران رحلة 912 المتوجهة إلى دبى اشتبه جمعة سمير وياسر سيد، ضباط أمن مصر للطيران، فى أحد الركاب المصريين وأثناء مروره على جهاز كشف المعادن "الإكس راى" تبين إخفاؤه لمبلغ 15 ألف دولار و100 درهم إماراتى داخل حقائبه وبين طيات ملابسه.

وبتفتيشه ذاتيا عثر على مبلغ قدره 15 ألف دولار داخل جيوب سرواله و10 آلاف دولار، وعلى الفور تم استدعاء باقى حقائبه الذى قام بتحميلها على الطائرة وبتفتيشهم تبين إخفاؤه لمبلغ قدره 10 آلاف دولار.

تم إبلاغ مباحث الأموال العامة تسليم الراكب والمبالغ المالية المضبوطة وتم تحرير محضر بالواقعة .