غرق ناقلة نيلية بقنا محملة بـ 500 طن فوسفات بالنيل

تعرضت ناقلة نيلية تابعة للقوات المسلحة، محملة بـ 500 طن فوسفات، للغرق بعد اصطدامها بأحد أعمدة كوبرى دندرة العلوى بمدينة قنا .

تلقى اللواء عادل عبدالعظيم أيوب، مدير أمن قنا إشارة بغرق مركب نيلية بمدينة قنا .

كشفت التحريات أنه أثناء مرور ناقلة نيلية تابعة للقوات المسلحة قادمة من أسوان ومتجهة إلى القاهرة، محملة بـ 500 طن فوسفات اصطدمت بأحد الأعمدة الخرسانية الخاصة بكوبرى دندرة العلوى، مما نتج عنها سقوط الكمية بمياة النيل وتمكن سائقها و شخصين كانوا برفقته من النجاة وتحرر محضر لحين إحالتة للنيابة العامة لتتولى التحقيق .