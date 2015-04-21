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وزير الطيران المدني يفتتح الندوة الإقليمية للنقل الجوي بشرم الشيخ

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وزير الطيران المدني يفتتح الندوة الإقليمية للنقل الجوي بشرم الشيخ وزير الطيران المدني يفتتح الندوة الإقليمية للنقل الجوي بشرم الشيخ

الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني

افتتح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني الندوة الإقليمية الـ 14 للنقل الجوي والتي تقيمها لأول مرة بمصر شركة ايرباص العالمية وتستمر 3 أيام.

وتشمل الندوة التدريب على ورش عمل لمعالجة للتحديات العملية والديناميكية في إدارة الطيران ويحضرها 30 ممثلاً من شركات الطيران من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخبراء في مختلف القطاعات من شركة ايرباص العالمية .

وأكد حسام كمال على أهمية الطيران المدني في تنمية الاقتصاد معربا عن سعادتهِ باختيار مدينة شرم الشيخ لعقد الندوة ، وهو ما يعكس بلا شك الثقة التي تحظى بها من المجتمع الدولي كوجهة مثالية ومركز هام للأعمال.

 وأشار الوزير إلي أن مدينة شرم الشيخ تستضيف أيضاً ابتداء من اليوم وحتي 24 أبريل الجاري الاجتماع العاشر للدول أعضاء بشبكة “النافيسات” الأفريقي ، وذلك بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي الأيكاو، بحضور ممثلي عدد كبير من الدول الأفريقية .

وأكد أن تعدد هذه المناسبات الخاصة بصناعة الطيران على أرض مصر هو شهادة على عودة ثقة المجتمع الدولي بمصر واستعادة للدور الريادي لها بالقارة الأفريقية .

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