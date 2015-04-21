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تطعيم 80% من الأطفال بمصل ضد شلل الأطفال بسوهاج

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تطعيم 80% من الأطفال بمصل ضد شلل الأطفال بسوهاج تطعيم 80% من الأطفال بمصل ضد شلل الأطفال بسوهاج

صورة أرشيفية

أكد الدكتور محمد عبد العال، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، أن الحملة نجحت فى تطعيم  80% من إجمالى عدد الأطفال المستهدفين من حملة شلل الأطفال، والذى وصل عددهم إلى712500 طفل وطفلة بعد حصر و إضافة الأطفال المغتربين الموجودين بالمحافظة وللتيسير على المواطنين وضمان نجاح الحملة تم تشكيل 2012 فرقة متحركة تجوب المدارس دور الحضانة والمؤسسات التى ترعى الأطفال هذا بالإضافة إلى 421 فرقة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية ووحدات صحة الأم والطفل .

وتم تكليف أكثر من 5000 موظف للعمل بفرق الحملة الثابتة والمتحركة، هذا وتهيب مديرية الصحة بالمحافظة بعدم التعامل مع أى مجموعة لا تمتلك بطاقة تعارف خاصة بالحملة .

وأشار عبد العال أن مديرية الصحة بسوهاج حصلت كل كمية الطعوم المقررة للحملة، بالإضافة إلى حوامل هذة الطعوم .

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