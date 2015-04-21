مريض نفسي يخلع ملابسه أمام المارة ويشعل النيران في دراجة بخارية بالأقصر

خلع مريض نفسي ملابسه أمام المارة بميدان أبوالحجاج بوسط مدينة الأقصر، بعد أن أشعل النيران في دراجة بخارية، مما دفع قوات الأمن المكلفة بتأمين المنطقة لإلقاء القبض عليه .

تلقي اللواء حسام المناوي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا بالواقعة من القوة المكلفة بتأمين منطقة ساحة سيدي أبوالحجاج الأقصري .

وتبين أنه يدعي ” ح . أ ” يقيم بمنطقة شرق السكة الحديد، و أن الدراجة البخارية المحترقة تحمل لوحات 8333 الأقصر، ملك إبراهيم عبد اللطيف خليل، 50 سنة، مقيم نجع السمان بالأقصر، ويعمل مؤذن بمسجد سيدي أبو الحجاج الأقصري .

حرر محضر بالواقعة وجاري إخطار النيابة التى تتولي التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلي، المحامي العام لنيابات الأقصر .