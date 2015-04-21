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تأجيل مسلسل “رشيد عارف أسرار” إلى بعد رمضان

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تأجيل مسلسل “رشيد عارف أسرار” إلى بعد رمضان تأجيل مسلسل “رشيد عارف أسرار” إلى بعد رمضان

أكد المنتج ايهاب صديق مالك شركة “دوبل أى برودكشن” تأجيل تصوير مسلسل “رشيد عارف أسرار” الى بعد شهر رمضان، بسبب ضيق الوقت حيث لم يقوم مؤلف المسلسل بتسليم الشركة الا 10 حلقات فقط، وهذا لم يسعف الشركة فى انجاز المسلسل قبل شهر رمضان.

وأضاف صديق أن جودة العمل التى تقدمه الشركة أهم من التسرع فى تصوير العمل لمجرد التواجد فى موسم رمضان الدرامي، وانا مع خلق موسم درامي جديد بعيداً عن رمضان وبالفعل الشركة تتبع هذة السياسية منذُ أول أعمالها “الأستاذ بلبل وحرمه” والذى قررنا عرضه الشهر المقبل بعيداً عن موسم رمضان.

مسلسل “رشيد عارف أسرار”، بطولة أحمد رزق، ونور اللبنانية، وكريم فهمي، نهي عادل، وهبه عبدالغني وإخراج حسين شوكت.

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