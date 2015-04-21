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بالصور.. كلية التربية تنظم مؤتمر شباب الباحثين بعنوان ( مهارات البحث العلمي )

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بالصور.. كلية التربية تنظم مؤتمر شباب الباحثين بعنوان ( مهارات البحث العلمي ) بالصور.. كلية التربية تنظم مؤتمر شباب الباحثين بعنوان ( مهارات البحث العلمي )

21 إبريل 2015 | 3:36 مساءً

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كلية التربية بالوادي الجديد تنظم مؤتمر شباب الباحثين بعنوان ( مهارات واخلاقيات البحث العلمي)‎

كلية التربية بالوادي الجديد تنظم مؤتمر شباب الباحثين بعنوان ( مهارات واخلاقيات البحث العلمي)‎

​نظمت كلية التربية بالوادي الجديد اليوم، مؤتمر شباب الباحثين بعنوان (مهارات وأخلاقيات البحث العلمي) بمقر الكلية بمدينة الخارجة .

صرح بذلك الدكتور القذافي خلف، الباحث بتربية الوادي الجديد، ومقرر المؤتمر وقال إن المؤتمر شارك فيه 132 باحث وباحثة لعرض أبحاثهم في مختلف العلوم التربوية المختلفة، وأضاف أن الموتمر يهدف إلي تشخيص العقبات والتحديات التي تواجه البحث العلمي في ، ومحاولة حلها تعزيزًا لدور الجامعات المصرية  في العمل المشترك الخاص بالبحث العلمي .

عرض نماذج لتجارب دولية ومحلية وإقليمية، متميزة في مجال البحث العلمي للاستفادة منها عقد اتفاقيات شراكة علمية بين جامعات مصر والهيئات والمراكز البحثية و التعرف على المبادئ الموجهة لأخلاقيات البحث العلمي، و التعرف على الشروط الأخلاقية للبحث العلمي،  وإبراز دور أخلاقيات البحث العلمي ​.

2015-04-21

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