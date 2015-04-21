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عمرو جمال يبدأ أخر مراحل التأهيل.. والكشف عن موعد عودته

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عمرو جمال يبدأ أخر مراحل التأهيل.. والكشف عن موعد عودته عمرو جمال يبدأ أخر مراحل التأهيل.. والكشف عن موعد عودته

بدأ عمرو جمال مهاجم الأهلي أخطر خطوات البرنامج التأهيلي تمهيدا لعودته للملاعب بعد تخلصه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وعاد جمال من إسبانيا، ليبدأ أخر خطوات البرنامج التأهيلي في الأهلي.

وتواجد المهاجم الدولي الشاب في إسبانيا من أجل عرض أخر الفحوصات على طبيب برشلونة الذي أجرى له الجراحة.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي لـFilGoal.com: "جمال بدأ أخر مراحل البرنامج التأهيلي تمهيدا لعودته".

وتابع "اعتقد أن جمال سيحتاج شهرا أو 6 أسابيع على الأكثر من أجل العودة، ولكننا سنجتمع به ليطلعنا على رأي الطبيب الإسباني في الفحوصات".

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