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القيعي يكشف عن .. 3 صفقات كان يتمنى خطفها من الزمالك في 2014

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القيعي يكشف عن .. 3 صفقات كان يتمنى خطفها من الزمالك في 2014 القيعي يكشف عن .. 3 صفقات كان يتمنى خطفها من الزمالك في 2014

حدد عدلي القيعي مدير لجنة التسويق والتعاقدات السابق بالأهلي ثلاثة لاعبين كان يتمنى ضمهم قبل انتقالهم للزمالك مطلع الموسم الجاري ضمن 19 صفقة أخرى.

وأوضح القيعي: "كنت أتمنى إتمام التعاقد مع أيمن حفني، لقد سلمت إدارة النادي ملفات تضم بعض العقود، وكان يتبقى الحصول على الاستغناء الخاص به وبلاعبين آخرين".

وأشار في تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090" إلى أن الصفقة الثانية التي كان يتمنى ضمهما هو معروف يوسف، لأن لديه قدرة جيدة على أداء نفس الأدوار التي كان يقوم بها الأنجولي جيلبرتو، إضافة إلى ميزة التسديد.

وأتم عدلي القيعي: "أما اللاعب الثالث الذي كنت أتمنى ضمه هو طارق حامد".

وكان نادي الزمالك ضم أيمن حفني من طلائع الجيش، ومعروف يوسف من اتحاد الشرطة، وطارق حامد من سموحة.

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لا تنسى أيضا أن FilGoal.com يقدم حلقات خاصة يحكيها عدلي القيعي بنفسه عن مبارياته الخاصة في مواسم الانتقالات على مدار رحلته مع الأهلي تحت عنوان "أنا مهندس الصفقات".

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