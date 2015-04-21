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اتحاد الكرة يكشف عن مصير مباريات الدوري خلال شهر رمضان

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اتحاد الكرة يكشف عن مصير مباريات الدوري خلال شهر رمضان اتحاد الكرة يكشف عن مصير مباريات الدوري خلال شهر رمضان

أكد عزمي مجاهد المتحدث الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري موافقة وزارة الداخلية على إقامة مباريات مسابقة الدوري ليلا خلال شهر رمضان الكريم.

فخلال اجتماع عزمي بمسؤولي وزارة الداخلية اتفق الطرفان على إقامة المباريات ليلا بسبب صعوبة خوض لاعبي الفرق المختلفة اللقاءات في فترة النهار أثناء الصيام وظل حرارة الطقس في شهر يوليو.

ومن المقرر أن تنتهي بطولة الدوري أواخر شهر يوليو وفقا للجدول المعد من قبل اتحاد الكرة المصري.

وكان الاتحاد كان أعلن عن مواعيد مباريات البطولة حتى الجولة 33 والتي ستنتهي يوم 6 يونيو المقبل وسيتبقى بعدها خمس جولات على نهاية المسابقة.

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