مايكروفون – محمود بكر لـ في الجول: سأتحدث عن القطار حتى لو علقت على الكلاسيكو.. وصلاح مشكلة

حتى لو علق محمود بكر أيقونة النادي الأوليمبي على الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة سيتحدث عن القطار وعن المحافظة. أو هذا ما أكده لـFilGoal.com في حواره الممتع.

هذا ليس لأن كابتن محمود بكر يخرج عن النص، بل لأن الرجل السكندري يضع هذه الوجبات لتغطية الفترات التي تقف فيها الكرة، فلا يمل المتلقي أبدا من المعلق.

يحب حاتم بطيشة، ويتحدث عن أجمل جملة قالها بخلاف "عدالة السماء" ويقول الكثير والكثير في حواره الشيق. والذي يقدمه FilGoal.com باللغة العامية حتى لا تفقد كلمات بكر رونقها.

وكان كابتن بكر قد كشف لـFilGoal.com عن أجمل هدف علق عليه، ويمكن قراءة هذا الجزء بالضغط هنا..

عن عدالة السماء

يقول كابتن بكر: "ربنا بيبعتلي حاجات تخليني محظوظ في دماغ الناس ومعلق معاهم. وجملة عدالة السماء ليها قصة. جت بالصدفة".

وأفصح "اختاروا العميد الجويني للتعليق على المباراة. والتاني كان هيبقى يا أنا يا حمادة إمام والطبيعي اختيار نجم الزمالك".

وأوضح "ماكنش طبيعي يختاروا 2 من برة القاهرة، لكن البخت. اختاروني في اللجنة وعلقت وسجلنا وقلت عدالة السماء والناس فاكراها لي لحد النهاردة".

عن العفوية في التعليق

وأكمل بكر "كل جملي عفوية. مش بافكر قبل ما اتكلم، واخد بالك؟".

وأضاف "لما كان سيد معوض بيلعب في الإسماعيلي كان بيعدي كويس علشان بيسند على عمر جمال، لاعيب حريف أوي".

وأوضح "لكن في الأهلي مكنش فيه عمر جمال. فقلت إن سيد معوض عامل زي قطر السكة الحديد في الأهلي علشان يمرقص حد لازم يقوله الأول لو سمحت ممكن اعدي".

وعن أجمل مباراة علق عليها

يفصح كابتن بكر "مكتوب علينا نعلق على مباريات للأسيوطي مع دمنهور وفرق من الشكل ده. لو كنا بنعلق على ريال مدريد وبرشلونة كنت هاركز في الماتش اكتر لأنه جو تاني خالص".

وعن قطار السكة الحديد والمحافظة

يقول: "برضه حتى لو علقت على الكلاسيكو هاتكلم عن القطر والمحافظة والحاجات دي. لأني مش باتكلم عنها إلا لأنها مهمة ولازم توصل والأهم إن اللعب بيبقى واقف فبحيي بيها اللحظات دي".

وحكى "لو تفتكر كويس ماتش مصر وهولندا هتلاقيني اتكلمت عن حاجات زي كده. في كاس العالم نفسه".

وأوضح "عموما التعليق على مباريات أوروبا هيديني فرصة كمان أتكلم عن عادات وتقاليد الدول دي. التركي والفرنساوي. لكن باكرر تاني اني عمري ما بقول الكلام ده والكورة ماشية".

عن أبو تريكة وشيكابالا وصلاح

أفصح بكر "شيكابالا ماحترمش موهبته. عكس أبو تريكة اللي ربنا اداله موهبة فحافظ عليها ونماها".

وأكمل "صلاح بقى حكايته حكاية. هيعمل مشكلة لمنتخب مصر لأن الراجل بتاع فيورنتينا بيعتمد على الانطلاقة بتاعته وسرعته. لكن في منتخب مصر عايزينه يعمل أبو تريكة، هو اللي يمشي الفرقة".

وأضاف "صلاح معتمد على طريقته ففيورنتينا وطلبات مصر غير. فدي المشكلة وربنا يقدره بقى".

عن هيكتور كوبر

رد بكر "وصل في وقت مناسب جدا جدا جدا. المنتخب كان الكل طمعان فيه وهو جيه علشان اتحاد الكرة مايلحقشي يجامل حد من حبايبه على حساب الفريق الوطني".

ونصح بكر "نصيحتي لكوبر إنه مايبدأشي من الصفر. مايعملش زي اخونا برادلي اللي كان بيختار تمساح وحاجات من دي. كوبر لازم ياخد القوام الموجود فعلا ويبني عليه ما يجربشي.

وعن أقرب معلق إلى قلبه

أجاب "المعلق زي المطرب. واحد يحب يسمع عدوية والتاني عبد الحليم. لكن أنا بحب حاتم بطيشة جدا الصراحة. بيفهم كويس أوي بس مش واخد حقه.

عن لاعب لم يأخذ حقه

أجاب "فاروق السيد. أسرع وأفضل مراوغ في مصر. كان نجم الأوليمبي وراح المقاولين لكن الكرة وقفت مع النكسة وماخدش حقه".

وعن لاعب في أوروبا لم يأخذ حقه، رد "أبقى كداب لو قلتلك اعرف. اسأل ميدو أو حازم إمام بيتكلموا حلو في أوروبا ومتابعين كويس أوي".

وعن لاعب أخذ أكبر من حجمه

أوضح بكر "ليس اللاعب نفسه لكن انتقال ميدو للزمالك كان اخد اكبر من حجمه في وقتها. وأحداث إبراهيم سعيد كمان".

عن أم كلثوم وعبد الوهاب

يقول كابتن محمود بكر: "أحيانا يستخدم معلق طريقتي في الكلام أو بعض المصطلحات، لكني مش بازعل".

وأتم "دي حاجة كويسة بافرح بيها. لأن فيه مطربين بيقلدوا ام كلثوم وعبد الوهاب. ده مش بيبخس حق الناس الكبيرة دي لو انا واحد منهم يعني".