جاريدو: أثق في تخطي المغرب التطواني والدوري لم ينته بعد

أكد الإسباني خوان جاريدو مدرب النادي الأهلي ثقته الكاملة في لاعبي فريقه وقدرتهم على تعويض الخسارة التي تلقوها أمام المغرب التطواني وأن الفريق قادر على مواصلة المشوار نحو المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

ويرى جاريدو أن الأهلي لم يستحق الخسارة في مباراة الذهاب وأنه كان الطرف الأفضل في المواجهة، وفيما يخص الدوري فإن الفريق لديه مباراتين هامتين قادمتين أمام دمنهور والمقاولون العرب عليه اقتناص 6 نقاط منهما من أجل الاستمرار في مطاردة الزمالك المتصدر وإنبي الوصيف.

تحدث المدرب الإسباني للصحفيين قائلا:"ثقتي كبيرة في لاعبي الأهلي لتعويض الخسارة في مباراة الذهاب أمام المغرب التطواني بهدف دون رد".

وأضاف " متفائل للغاية بالروح العالية للاعبين وإصرارهم علي مواصلة المشوار في دوري الأبطال".

وأردف "لا يوجد داعي للتشاؤم، لم نستحق الخسارة وقدمنا مباراة جيدة خاصة علي الجانب التكتيكي.. كنا قريبين من التسجيل علي الأقل من الفرص الثلاثة التي تهيأت لنا".

وتابع "لعبنا بطريقة متوازنة أمام المغرب التطواني وكنا نبحث عن الفوز أو علي الأقل تحقيق نتيجة إيجابية تدعم فرصتنا في مباراة العودة بالقاهرة لكن سوء الحظ كان له دور في استغلال المنافس لعبة واحدة في الوقت الأخير من المباراة ليسجل هدف الفوز".

وأضاف "النتيجة التي تحققت لم تكن هي التي نهدف إليها ولكن علينا أن نحللها جيدا وندرك الأسباب التي أدت إليها.. لاعبو الأهلي قادرون علي الحسم في القاهرة".

وعن تأثير الجمهور على مردود الفريق قال:"عدم حضور الجماهير يؤثر بالسلب كثيرا علي الأهلي ولن أنسي المساندة الجماهيرية للفريق في نهائي الكونفدرالية باستاد القاهرة.. بالطبع نتمنى حضور الجماهير ولكن أعلم في نفس الوقت أن هذا الأمر صعباً ونحن نقدر كل الظروف ولا نبحث عن مبررات".

وفيما يخص التحكيم أضاف الإسباني "أنا لا أحب الحديث عن التحكيم بشكل عام، ولكن في إفريقيا وخلال المباريات التي لعبناها في الفترة الماضية نجد بعض الحكام يتأثرون بالجماهير ونحن نذكر بهذا حتى يكون القادم أفضل ولا نهدف من كلامنا مهاجمة الحكام".

وعن إعطاء الفرصة لجميع اللاعبين من أجل المشاركة قال:"ضيق الفارق الزمني بين المباريات يجبرنا بنسبة 100% علي تغيير بعض اللاعبين للراحة ومنح الفرصة لكل العناصر.. أقول للاعبين عليكم أن تبذلوا أقصى ما لديكم وتكونوا جاهزين للمشاركة في المباريات لأن كل لاعب سوف يحصل علي فرصته والملعب سيكون النقطة الفاصلة بين هذا اللاعب أو ذاك".

وعن ما إذا كان هناك مشكلة مع عماد متعب والذي تم استبعاده من مباراة التطواني قال:"لا توجد مشكلة شخصية مع متعب أو غيره من اللاعبين.. كل مهاجم يريد أن يشارك في المباريات عليه أن يبذل الجهد والعرق في التدريبات ويسجل في المباريات، وأنا شخصيا لا يوجد عندي معيار للمفاضلة بين هذا اللاعب أو ذاك سوي الملعب، ومتعب شأنه شأن كل زملاءه المهاجمين".

وعن بطولة الدوري المحلي أتم "فرصة الأهلي في الفوز بالدوري قائمة وبقوة والبطولة لا تزال في الملعب.. لاعبونا يدركوا ذلك وعلينا أن نقاتل لإحراز المكسب في كل اللقاءات خاصة المباراتين القادمتين أمام دمنهور والمقاولون العرب الأمر الذي سوف يساهم في رفع معنويات لاعبينا".

ويستضيف الأهلي فريق المغرب التطواني يوم 2 مايو المقبل في القاهرة بمباراة الإياب من دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا، ويبتعد حاليا بفارق ثماني نقاط عن الزمالك المتصدر في الدوري وهو يحتل حاليا المركز الثالث خلف إنبي بأربع نقاط.