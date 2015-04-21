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الأهلي يخاطب الأمن ووزارة الرياضة من أجل مواجهة التطواني على استاد القاهرة

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الأهلي يخاطب الأمن ووزارة الرياضة من أجل مواجهة التطواني على استاد القاهرة الأهلي يخاطب الأمن ووزارة الرياضة من أجل مواجهة التطواني على استاد القاهرة

أرسلت إدارة الأهلي خطابين إلى مديرية أمن القاهرة ووزارة الشباب الرياضة، من أجل الحصول على موافقة رسمية لخوض مباراة المغرب التطواني على ملعب استاد القاهرة.

ويستضيف الأهلي المغرب التطواني يوم 2 مايو، بعد الخسارة في مباراة الذهاب 1-0.

وكشف الأهلي عن رغبته في إقامة المباراة على ملعب استاد القاهرة، ووبرر طلبه بأنه لا يريد اللعب في الملاعب الأخرى التي تحجم لاعبي الفريق وتمنعهم من إظهار كامل قدراتهم الفنية.

يذكر أن لاعبي الأهلي قد نقلوا وقت سابق إلى الإدارة رغبتهم في عدم اللعب على ملعبي بتروسبورت والجونة مستقبلا خلال هذا الموسم.

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