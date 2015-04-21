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أنشيلوتي يؤكد غياب بنزيمة عن مواجهة أتليتكو

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أنشيلوتي يؤكد غياب بنزيمة عن مواجهة أتليتكو أنشيلوتي يؤكد غياب بنزيمة عن مواجهة أتليتكو

انضم كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد إلى قائمة الغيابات عن الميرنجي في مواجهة أتليتكو مدريد غدا الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ريال مدريد للفوز بأي نتيجة على ضيفه من أجل التأهل لنصف النهائي، بعد التعادل سلبيا في فيسنتي كالديرون.

ويعاني الفريق الملكي من غيابات بالجملة، بإيقاف البرازيلي مارسيلو وإصابة الثنائي لوكا مودريتش وجاريث بيل.

وكشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن أن بنزيمة لن يلحق هو الآخر بالمباراة بسبب عدم تخلصه من مشاكل الركبة التي تعرض لها في مباراة الذهاب.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "عانى بنزيمة من إصابة قوية، ولم تنجح محاولات تأهيله قبل المباراة".

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