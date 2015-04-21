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أفضل 10 - أهداف السفاح لويس سواريز

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أفضل 10 - أهداف السفاح لويس سواريز أفضل 10 - أهداف السفاح لويس سواريز

لويس سواريز مهاجم مذهل دون أدنى شك وأصبح ركيزة أساسية حاليا مع برشلونة بأهداف ساحقة سجلها في مرمى خصومه وعلى رأسهم غريم البلوجرانا التقليدي نادي ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو الأخيرة.

ومع ليفربول سجل النجم الدولي الأوروجواني العديد من الأهداف الرائعة سطرت إسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي الإنجليزي العريق.

يقدم FilGoal.com لزواره أفضل 10 أهداف سجلها سواريز عبر مسيرته حتى اللحظة سواء مع الأندية أو منتخب السيلسيتي..

أوروجواي ضد باراجواي

ليفربول ضد ستوك سيتي

أياكس ضد آر كي سي فالفيك

ليفربول ضد نوريتش سيتي

أوروجواي ضد كوريا الجنوبية

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

برشلونة ضد باريس سان جيرمان

ليفربول ضد وست بروميتش ألبيون

أياكس ضد إف كي بوراك

ليفربول ضد مانشستر سيتي

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