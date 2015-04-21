2000 معتمر مصرى تخلفوا عن العودة.. والسعودية تفرض 25 ألف ريال غرامة

كشف باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة، عن تخلف نحو 2000 معتمر مصرى عن العودة، من إجمالى ما يقرب من 800 ألف معتمر أدوا مناسك العمرة منذ بداية الموسم 1436 هـ، مشيرا إلى أن المعتمرين المتخلفين عن العودة يقومون بالبقاء فى السعودية لأداء فريضة الحج أو للبحث عن فرصة عمل.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن وزارة الحج السعودى أوقفت شركتين سعوديتين بسبب تخطيهما نسبة تخلف أكثر من 500 معتمر عن السفر لبلدانهم، من ضمنهم معتمرون مصريون، والغالبية معتمرين باكستانيين وبنجلاديشيين، وأشار إلى أن وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، تطبق العقوبة على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفى الأنظمة، بالغرامة المالية على من انتهت فترة صلاحية تأشيرة إقامته بالمملكة.

وأضاف، الغرامة تبدأ بـ15 ألف ريال سعودى فى المرة الأولى، و25 ألف ريال فى الثانية، و50 ألف ريال فى الثالثة، والسجن ستة أشهر والترحيل، وشملت العقوبات كذلك كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم فى الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول الغرامة، والترحيل فى المرة الأولى إن كان وافداً، وفى الثانية الغرامة 25 ألف ريال والسجن 3 أشهر، ويتضاعف فى الثالثة مقدار الغرامة وعقوبة السجن.

كما شمل قرار العقوبة على شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التى تتأخر فى إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أى حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم، بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودى على ثلاث مراحل.

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