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نقابة الصحفيين تتقدم بمذكرة للطعن على براءة المتهمين بقتل أبو ضيف

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نقابة الصحفيين تتقدم بمذكرة للطعن على براءة المتهمين بقتل أبو ضيف نقابة الصحفيين تتقدم بمذكرة للطعن على براءة المتهمين بقتل أبو ضيف
قررت نقابة الصحفيين التقدم بمذكرة عاجلة إلى المستشار هشام بركات النائب العام، للمطالبة بالطعن بالنقض فى الحكم الصادر ببراءة المتهمين فى القضية المعروفة بـ"أحداث الاتحادية"، التى وقعت فى ديسمبر عام2012 ، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى ، من تهمة قتل المتظاهرين وبينهم شهيد الصحافة الزميل الحسينى أبوضيف.

وكلفت النقابة المستشار القانونى لها بالتنسيق مع هيئة الدفاع عن الشهيد الحسينى أبوضيف فى تقديم طعن بالنقض ببراءة الرئيس المعزول وأعوانه من تهمة القتل العمد.

كانت نقابة الصحفيين كلفت المستشار القانونى للنقابة بحضور جلسات المحاكمة والانضمام إلى هيئة الدفاع عن الزميل الحسينى ابوضيف ، وتقدمت بمذكرة إلى المحكمة طالبت فيها بتوقيع عقوبة الإعدام على الرئيس المعزول وأعوانه.
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