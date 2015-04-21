وصول رؤساء أركان تونس والأردن وعمان للمشاركة فى اجتماعات الجامعة العربية

وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، رؤساء أركان جيوش كل من: تونس، والأردن، وسلطنة عمان، فى زيارة للبلاد للمشاركة فى اجتماعات رؤساء أركان القوات المسلحة فى الدول العربية، الذى يعقد غداً الأربعاء بمقر جامعة الدول العربية .

وذكرت مصادر أمنية بالمطار، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تستضيف غداً الأربعاء، اجتماعا لرؤساء أركان القوات المسلحة فى الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية، للنظر فى تنفيذ قرار قمة شرم الشيخ الخاص بتشكيل قوة عربية مشتركة، ومناقشة المهام المنوط بهذه القوة العربية المشتركة وكيفية تمويلها.