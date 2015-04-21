أخبار عاجلة

مشروع إسرائيلي سعودي يهدد أمن قناة السويس -
السودان "باع" مصر وهذا هو الثمن .. البشير يلعب على المكشوف -
لاعبة منتخب الكاراتيه: «مصر دبحتني وهلعب باسم جورجيا» -
عيش الليلة - نجم مسرح مصر يغني أغنية "خبيني" والنجمة لوسي وأحمد زاهر يرقصوا سلو" مع أشرف عبد الباقي -
كلمة إنجليزية واحدة رددها السيسي مرتين في حواره لـ''فوكس نيوز'' -
ستاد مصر: تحليل الأداء الفنى والتكتيكى لفريقى الأهلى وبتروجيت خلال مباراتهم معاً -
السيسي يغادر أمريكا -
بالصور.. حيوانات غريبة تعاود الظهور بقرية في كفرالشيخ.. والبيطري: لا نعرف نوعها -
وزير الخارجية التركي: دعم روسيا لنظام الأسد عمل خاطيء -
مصرع 10 أشخاص على الأقل فى انفجار عبوة ناسفة بالصومال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الرى" تخطر "الإسكان" لوقف محطات الشرب بعد غرق 500 طن فوسفات فى النيل

Google+ Print
"الرى" تخطر "الإسكان" لوقف محطات الشرب بعد غرق 500 طن فوسفات فى النيل "الرى" تخطر "الإسكان" لوقف محطات الشرب بعد غرق 500 طن فوسفات فى النيل
أبلغت وزارة الموارد المائية والرى، وزارة البيئة، وجهاز حماية البيئة، ووزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ووزارة الداخلية ممثلة فى شرطة المسطحات المائية بغرق ناقلة نيلية محملة بـ500 طن فوسفات نتيجة اصطدامها بأحد أعمدة كوبرى دندرة العلوى بمدينة قنا مما تسبب فى غرقها.

وكلف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، مساعده للوجه القبلى ووكيل وزارة الرى فى قنا وجميع وكلاء الوزارة فى الوجه القبلى بالتوجه إلى موقع الحدث، وإخطاره بالمستجدات أولاً بأول، وتحريك معدات حماية النيل بكل محافظات الوجه القبلى لمساعدة أجهزة المحافظة، كما تم إخطار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لاتخاذ اللازم نحو محطات الشرب . ووقف العمل بمحطات الشرب.

وكان اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا قد تلقى إخطاراً يفيد بأنه أثناء مرور ناقلة نيلية قادمة من أسوان ومتجهة إلى القاهرة ومحملة بـ500 طن فوسفات اصطدمت بأحد الأعمدة الخرسانية الخاصة بكوبرى دندرة العلوى مما نتج عنها سقوط الكمية بمياه النيل، وتمكن سائقها وشخصان كانوا برفقته من النجاة.


>- غرق ناقلة محملة بـ 500 طن فوسفات بقنا بعد اصطدامها بعامود كوبرى دندرة
>
>- وزارة الرى تعلن إزالة 2949 حالة تعد على النيل من يناير الماضى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365