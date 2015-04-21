القبض علي هارب من الإعدام متنكرًا في زي عسكري بأسيوط

نجحت قوات أمن أسيوط، اليوم، في القبض على أحد الهاربين من المحكوم عليهم بالإعدام، متخفيًا فى زى عسكري ليتمكن من الهرب وبحوزته سلاح آلي، و21 طلقة .

كان اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن أسيوط قد تلقى اخطارآ من المباحث الجنائية، يفيد تمكن ضباط مركز شرطة البداري بأسيوط من ضبط المحكوم عليه الهارب “ح. خ. ح”، 22 سنة، فلاح، مقيم بقرية العقال قبلي بمركز البداري، المحكوم عليه بالإعدام في القضية رقم 15690 جنايات طما سوهاج قتل عمد، ومحكوم عليه بالمؤبد في قضيتين خطف –سلاح وتمكنت القوات من ضبطه رغم تنكره فى الزى العسكرى.

تم تحرير محضر بالواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.