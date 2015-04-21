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وصول رؤساء أركان تونس والأردن وعمان إلى القاهرة لمناقشة تشكيل القوة العربية

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وصول رؤساء أركان تونس والأردن وعمان إلى القاهرة لمناقشة تشكيل القوة العربية وصول رؤساء أركان تونس والأردن وعمان إلى القاهرة لمناقشة تشكيل القوة العربية

مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء رؤساء أركان كل من تونس والأردن وسلطنة عمان في زيارة للبلاد للمشاركة في اجتماعات رؤساء أركان القوات المسلحة في الدول العربية الذي يعقد غدا الأربعاء بمقر جامعة الدول العربية .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا الأربعاء اجتماعا لرؤساء أركان القوات المسلحة فى الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية للنظر فى تنفيذ قرار قمة شرم الشيخ الخاص بتشكيل قوة عربية مشتركة ومناقشة المهام المنوط بهذه القوة العربية المشتركة وكيفية تمويلها .

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