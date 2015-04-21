وصول رؤساء أركان تونس والأردن وعمان إلى القاهرة لمناقشة تشكيل القوة العربية

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء رؤساء أركان كل من تونس والأردن وسلطنة عمان في زيارة للبلاد للمشاركة في اجتماعات رؤساء أركان القوات المسلحة في الدول العربية الذي يعقد غدا الأربعاء بمقر جامعة الدول العربية .