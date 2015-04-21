وزير الزراعة : إعادة هيكلة الشركة المصرية السودانية وضم وزيري الري في البلدين لإدارتها

قال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم الاتفاق مع الجانب السوداني على البدء في برنامج مشترك كبير من خلال إعادة هيكلة الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي، لتكون نموذجاً يتم تطبيقه في مناطق أخري بالسودان، لافتاً انه تم الاتفاق أيضاً على ان يتم ضم وزيري الري والموارد المائية في البلدين لمجلس إدارة الشركة.

وأكد هلال في تصريحات صحفية على هامش اجتماع ضم وزراء الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية والري في البلدين بالسودان، بحضور الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي، على أهمية تكوين آلية جديدة للتكامل بينهما في مجال الإنتاج النباتي والحيواني والري، لافتاً انه تم تكليف لجنة من الخبراء الفنيين في الوفدين بوضع وصياغة هذه الآلية مع تحديد الأولويات التي يهتم بها الجانين في كل من الإنتاج الحيواني والإنتاج النباتي.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم الاتفاق على تفعيل الشراكة المصرية السودانية في مجال البحوث والتدريب وإنتاج التقاوي، مؤكداً ان وزارة الزراعة المصرية ستقوم بنقل خبرة باحثيها في هذا المجال تحديدا للجانب السوداني، خاصة في مجال مكافحة الجراد الصحراوي وتفعيل المسح المشترك لساحل البحر الأحمر مرة أخرى بعد توقفه ليكون دورها فاعلا في تذليل القيود والعقبات بين الجانين.

وأكد هلال على أهمية التكامل بين البلدين في مجالات الانتاج الحيواني والسمكي، وكذلك تنفيذ مشروع اللحوم الاستراتيجي بين البلدين بولاية النيل الأبيض والمخصص له 300 ألف فدان منذ 6 سنوات، لافتاً الى اهمية تذليل العقبات لهذا المشروع، كما تم الاتفاق أيضاً على الشروع في تنفيذ مشروع للاستزراع السمكي بولاية نهر النيل.

وتابع هلال ان الجانب السوداني خلال الاجتماع كان لديه إصراراً كبيراً على الخروج برؤية واضحة ومشروع محدد حتى وان كان صغيرا، يتم انجازه ليكون مؤشر ايجابي يمكن الانطلاق منه لمشروعات اخرى، لافتاً ان اللجنة الفنية للجانبين تعكف حالياً على وضع النقاط النهائية للعقد التنفيذي المزمع توقيعه بشأن إنشاء مزرعة للإنتاج الحيواني على مساحة 500 فدان بأم بنيين.

وأكد الجانبان على ضرورة توحيد القوانين الخاصة بالحجر البيطري، حيث يتم إيفاد لجنة من كبار المسئولين والفنيين بوزارة الزراعة المصرية الى دولة السودان للالتقاء ونظائرهم السودانيين لوضع الآليات التنفيذ والجدول الزمني لهذه المشروعات، مع ضرورة البدء الفوري للتنفيذ وفقاً للتوجيهات الوزارية.

كما تم دعوة الجانب السوداني لإنعقاد الجمعية العمومية لشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعي خلال الاسبوع الثاني من شهر مايو في حضور وزراء الزراعة والمالية والري من الجانبين.

ومن جانبه قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إنه تم الاتفاق أيضاً على قيام وزارة الري من الجانبين بدراسة حصاد الأمطار في منطقتي الدمازين والقاش مع وضع كافة الأدوات التي تخص وزارة الري المصرية تحت تصرف وزارة الري السودانية في هذا الأمر.

وأشار مغازي إلى أنه تم الموافقة على مقترح تقدم به لإنشاء هيئة عليا أو مجلس اعلي يضم كافة الأنشطة والمشروعات المصرية السودانية يتابع تنفيذها في قطاعي الزراعة والري.