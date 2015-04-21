محافظ قنا: الاستعانة بصندل وونش شركات السكر لانتشال ناقلة الفوسفات

انتقلت منذ قليل جميع القيادات التنفيذية بمحافظة قنا، للوقوف على ملابسات واقعة غرق ناقلة محملة بـ500 طن من الفوسفات بمياه النيل أمام قرية دندرة.

ومن جانبه، أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أنه جارى الاستعانة بالصندل التابع لشركات السكر الذى يحتوى على ونش لرفع الناقلة، لافتا أن جميع المسئولين بالمحافظة ومجلس المدينة وشرطة المسطحات انتقلوا لمكان الواقعة لمتابعة انتشال الناقلة بعد غرقها بمياه النيل، مؤكدًا أنه تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت ناقلة نيلية محملة بـ500 طن فوسفات اصطدمت منذ قليل بأحد أعمدة كوبرى دندرة العلوى بمدينة قنا مما تسبب فى غرقها.

تلقى اللواء عادل عبدالعظيم أيوب مدير أمن قنا إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور ناقلة نيلية قادمة من أسوان، ومتجهة إلى القاهرة ومحملة بـ500 طن فوسفات اصطدمت بأحد الأعمدة الخرسانية الخاصة بكوبرى دندرة العلوى، مما نتج عنها سقوط الكمية بمياه النيل وتمكن سائقها وشخصان كانوا برفقته من النجاة.

غرق ناقلة محملة بـ 500 طن فوسفات بقنا بعد اصطدامها بعامود كوبرى دندرة