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شيخ الصيادين: التسرب البترولى بخليج السويس يهدد البيئة البحرية

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شيخ الصيادين: التسرب البترولى بخليج السويس يهدد البيئة البحرية شيخ الصيادين: التسرب البترولى بخليج السويس يهدد البيئة البحرية
قال بكرى أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس، إن وجود بقعة زيت فى خليج السويس يمثل كارثة حقيقية على الحياة البحرية، خاصة مع اقتراب موسم الزريعة، بما يشكل خطر على موسم الصيد.

أضاف بكرى فى تصريحات خاصة، أن وزارة شئون البيئة أعلنت عن وجود تلوث بترولى عبارة عن بقعة زيت بخليج السويس على مساحة 1350 مترا، وأن ذلك التلوث ناتج من إحدى شركات البترول فى السويس.

أوضح بكرى أن هيئة الثروة السمكية ونقابة الصيادين اتخذت خطوات جادة لتحرير محضر، تمهيدا لرفع دعوى قضائية ضد الشركة المتسببة فى حدوث بقعة التلوث، والتى ستؤثر سلبا على إنتاج الثروة السمكية، وخاصة مع توقف أعمال الصيد مطلع مايو بسبب الدخول فى موسم التفريخ والزريعة.
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