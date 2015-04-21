جامعة السادات تنظم قوافل طبية مجانية فى تخصصات الأطفال والباطنة والعظام

أعلن الدكتور صلاح البلال رئيس جامعة مدينة السادات، عن تنظيم قافلة طبية مجانية لأهالى مدينة السادات والقرى المجاورة، وذلك بمقر الإدارة الطبية بالسادات بالمنطقة 11 فى تخصصات الأنف والأذن والحنجرة والباطنة والأطفال والعظام والنساء والجلدية، حيث تأتى القافلة فى إطار احتفالات الجامعة بعيدها الثانى.

وأوضح رئيس جامعة مدينة السادات، أن القافلة تقوم بتقديم خدماتها الطبية مع صرف دعم مادى للأدوية للمرضى الذين تلقوا العلاج من خلال القافلة فى حدود مبلغ 30 جنيهًا، وكذلك تخفيضات تصل إلى 50% على التحاليل.