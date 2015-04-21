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شكري يجري مباحثات مع الفيصل حول اليمن وتطورات الأوضاع بالمنطقة

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شكري يجري مباحثات مع الفيصل حول اليمن وتطورات الأوضاع بالمنطقة شكري يجري مباحثات مع الفيصل حول اليمن وتطورات الأوضاع بالمنطقة

الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية

التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم  الثلاثاء الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية ، لاستعراض كافة التطورات المرتبطة بالوضع في اليمن وتنسيق المواقف فيما بين دول تحالف عاصفة الحزم، وأسلوب التعامل مع الأزمة والخطوات الجاري اتخاذها إزاءها.

     كما تناول الوزيران عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وأهمية اجتماع غد لرؤساء الأركان العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة حول إنشاء القوة العربية المشتركة. وقد تم خلال اللقاء أيضا تقييم الاتفاق الإطاري حول البرنامج النووي الإيراني والسياسات الإيرانية بالمنطقة.

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