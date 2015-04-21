"القضاء الإدارى" يقضى بتنفيذ حكم إلغاء تجميد أموال "كريستال عصفور"

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الاستشكال المقام من وليد عصفور، رجل الأعمال وصاحب مصنع كريستال عصفور، للمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر له من ذات الدائرة بمحكمة القضاء الإدارى خلال الفترة الماضية، بإلغاء قرار التحفظ على أمواله.

وكان وليد عصفور أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى يطلب فيها برفع قرار تجميد أموال والتى تم قبول دعواه وإلغاء قرار التحفظ عليه إلا أن الجهات المعنية رفضت تنفيذ الحكم فتقدم باستشكال لإلزام الجهات برفع قرار التحفظ فقررت المحكمة قبول استشكاله وتنفيذ الحكم الصادر له .

وشدد المدعى على أن الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى واجبة التنفيذ.