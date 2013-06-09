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استشاري تغذية علاجية يقدم نصائح هامة عند شراء "ياميش" رمضان

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استشاري تغذية علاجية يقدم نصائح هامة عند شراء "ياميش" رمضان استشاري تغذية علاجية يقدم نصائح هامة عند شراء "ياميش" رمضان
لابد أن يكون الياميش محفوظا في مكان رطب بعيدا عن الشمس

كتب : سارة محمد الأحد 09-06-2013 18:05

مع اقتراب شهر رمضان، تستعد ربات البيوت لشراء الياميش، من مكسرات ولفائف قمر الدين وزبيت وجوز هند، لذا يجب الحرص على التأكد من صحة وسلامة المواد الغذائية.

ويقدم الدكتور يوسف فؤاد، استشاري التغذية العلاجية بجامعة الأزهر، لقراء "الوطن"، عدة نصائح عند شراء الياميش منها:

1- لابد أن نتذوق المكسرات ونشم رائحتها حتى نتأكد أنها خالية من "المرارة" أو من رائحة "العفن".

2- انتقاء المكسرات المحتفظة بالقشرة لضمان احتفاظها بالجودة، فنزع القشرة عنها يجعلها قابلة "للتعفن" بسهولة.

3- لابد أن يكون الياميش محفوظا في مكان رطب بعيدا عن الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، والتأكد عند شرائها بأنها لا تكون مبللة.

4- أن يشتري الياميش من أماكن معلومة وموثق بها والابتعاد عن الباعة الجائلين، والتأكد من تاريخ الصلاحية.

5- وللتأكد من صلاحية لفائف "قمر الدين" لابد أن تكون مرنة وغير متماسكة، كما أن اللون ليس مقياس على جودتها فاللون الغامق "لقمر الدين" يدل على أن تاريخ صلاحيتها قديمة، واللون الفاتح يدل على أنه مخفف فالمفضل عند شرائه أن يكون لونه وسط ولا يكون طعمه "لاذع".

6- عند فرم المكسرات لابد عدم تركها خارج "الثلاجة" لفترات طويلة لأن ذلك يعرضها للتلف.

7- ينصح بشراء كميات صغيرة من المكسرات، كذلك تناول كميات قليلة منها نظرا لاحتوائها على نسب عالية من السكريات والزيوت الطبيعية التي تساعد على زيادة الوزن، فملء الكف من اللوز أو البندق أو أي نوع مكسرات أخرى يحتوي 600 سعر حراري. فالإكثار من تناول المكسرات يؤدي إلى مشاكل في الهضم، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

8- تناول طبق خشاف يوميا لا يحتوي أكثر من 100 جرام من المكسرات بجميع أنواعها بالإضافة إلى التين والقرصية.

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