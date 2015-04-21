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ضبط شخصين بحوزتهما أقراص مخدرة وحشيش وسلاح أبيض بالوادى الجديد

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ضبط شخصين بحوزتهما أقراص مخدرة وحشيش وسلاح أبيض بالوادى الجديد ضبط شخصين بحوزتهما أقراص مخدرة وحشيش وسلاح أبيض بالوادى الجديد
تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد ومباحث قسم شرطة الخارجة من ضبط شخصين بحوزتهما أقراص مخدرة وقطع حشيش وسلاح أبيض، وذلك أثناء تنفيذ حملة أمنية بدائرة مركز الخارجة، حيث تمكنت القوة من ضبط "سعيد.س.م" 23 سنة عامل ومقيم الخارجة وبحوزته قطع حشيش وسجائر ملفوفة بمخدر الحشيش ومبلغ مالى حيث اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى والمبالغ المالية حصيلة البيع والتى تم تحريزها وتحرر بها المحضر رقم 2416 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م وتمت إحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

كما تمكنت القوة من ضبط "محمود.ف.ع" 29 سنة مقيم الخارجة وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة وسلاح أبيض عبارة عن سنجة حيث اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس وتم تحريزها وتحرر بها المحضر رقم 3420 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

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مصر 365