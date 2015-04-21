إصابة 6 عمال فى حريق 3 مصانع بالمنطقة الصناعية غرب الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على حريق نشب ظهر اليوم الثلاثاء بعدد 3 مصانع بالمنطقة الصناعية فى برج العرب غرب الإسكندرية، فيما أصيب 6 عاملين باختناق تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

كان العميد عمرو جاب الله، مدير إدارة الحريق بقوات الحماية المدنية، قد تلقى بلاغا بنشوب حريق بأحد مصانع الكيماويات ببرج العرب، وامتدت النيران إلى مصنعين آخرين مجاورين، بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال، انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وجارى عملية التبريد لمنع اشتعال النيران مرة أخرى .

أسفر الحريق عن إصابة 6 عمال تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما أمرت النيابة العامة بندب خبراء الأدلة الجنائية لجمع آثار الحريق ومعرفة أسبابه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.