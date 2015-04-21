مصرع عامل وإصابة 3 آخرين اصطدم بهم ونش تابع للسكة الحديد فى سوهاج

تسبب ونش تابع للسكة الحديد بسوهاج أثناء مروره بناحية محطة سكك حديد المراغة، فى مصرع عامل وإصابة 3 آخرين من بينهم طفلان.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد باصطدام ونش تابع لهيئة السكة الحديد بعدد 4 أشخاص ووفاة أحدهم .

انتقل إلى مكان الواقعة العميد أسعد الذكيرى مدير إدارة المباحث الجنائية، وتبين من التحريات التى قادها المقدم إسلام فاروق مفتش مباحث المركز والرائد نصر طه رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد مصطفى المشنب معاون مباحث المركز، وتبين أنه أثناء مرور ونش هندسة هيئة السكة الحديد اصطدم محمود العربى محمد عمر 18 عاما عامل، ونسمة العربى محمد عمر 27 عاما ربة منزل وسلمى أشرف حربى 5 سنوات وعمر أشرف حربى 3 سنوات "نجلى الثانية" ويقيمون بناحية الشيخ شبل دائرة المركز حال عبورهم شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مما نتج عنه وفاة الأول وإصابة الثانية "ببتر بالساق اليمنى" والثالثة باشتباه نزيف بالبطن وحالتها العامة سيئة والرابع "بجروح وكدمات متفرقة بالجسم"، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى وتحويل المصابين لمستشفى سوهاج العام.

وبسؤال محمد العربى محمد 39 عاما عامل ويقيم بذات الناحية شقيق الأول والثانية أيد ما جاء بالفحص ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفـى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "كسر بقاع الجمجمة وجرح بالجانب الأيسر للبطن" ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1644 إدارى المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.