ضبط عاطل متهم بسرقة المسافرين على صحراوى بنى سويف بالإكراه

تمكنت مباحث مركز بنى سويف، من ضبط عاطل يسرق المسافرين على الطريق الصحراوى الشرقى القديم تحت تهديد السلاح، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، تلقى عدة بلاغات من مواطنين بتعرضهم للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، أثناء مرورهم بالطريق الصحراوى الشرقى خاصة فى منطقة نبياض العرب، نجحت قوة تضم الرائد محمود الشريف، رئيس مباحث مركز بنى سويف ومعاونه النقيب أحمد الدمرداش فى ضبط المتهم محمد شعبان أحمد 37 سنة، عاطل وعُثر بحوزته على بندقية آلية و(11) طلقة نارية أثناء محاولته سرقة سائق سيارة.

واعترف المتهم بارتكابه وقائع السرقات وتبين أنه مسجل سرقات ومطلوب فى عدة قضايا.