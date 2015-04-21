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القبض على متهم هارب من الإعدام متنكرا فى زى عسكرى بأسيوط

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القبض على متهم هارب من الإعدام متنكرا فى زى عسكرى بأسيوط القبض على متهم هارب من الإعدام متنكرا فى زى عسكرى بأسيوط
تمكنت قوات أمن أسيوط من إلقاء القبض على أحد الهاربين من حكم بالإعدامـ وهو متخفى فى زى ميرى ليتمكن من الهرب وبحوزته سلاح آلى، و21 طلقة.

كان اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن ضباط مركز شرطة البدارى من ضبط المحكوم عليه الهارب "ح.خ.ح"، 22 سنة، فلاح، مقيم بقرية العقال قبلى، المحكوم عليه بالإعدام فى القضية رقم 15690 جنايات طما سوهاج قتل عمد، ومحكوم عليه بالمؤبد فى قضيتى "خطف –سلاح" وتمكنت القوات من ضبطه رغم تنكره فى ملابس ميرى.

تم تحرير محضر الضبط اللازم وجارى استكمال كافة الإجراءات القانونية.

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مصر 365