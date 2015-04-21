محافظ أسيوط يشارك بوفد لشرح آخر مستجدات "مبادرة مشروعك" بجامعة القاهرة

حضر المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط وعدد من المحافظين ورؤساء الجامعات وجمعيات المجتمع المدنى، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، ملتقى حوارى ترأسه اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية حول المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مبادرة مشروعك"، وآخر مستجداتها على أرض الواقع بمختلف المحافظات.

واستعرض اللقاء ما تم خلال الفترة الماضية منذ بدء المبادرة فى المراكز والمقرات الخاصة بالمبادرة، وما تم من لقاءات مع المسئولين والشباب الراغبين فى الاستفادة من دراسات الجدوى المعدة لعدد من المشروعات، والتى لا تفرض على الشباب المتقدم، وإنما من يمتلك فكرة مشروع بدراسات جدوى يتم الاستجابة له ويحصل على القرض فى أقل من شهر، كما لا يوجد سقف محدد لتمويل المشروعات، وأن البنوك بها سيولة كبيرة تحت تصرف المشروعات الشبابية، وأنه تم إنشاء ما يسمى «بنك الأفكار» فى كل محافظة لتجميع الأفكار على مستوى الجمهورية.

وأكد محافظ أسيوط، أن دور الشباب دور أصيل ولابد من الجميع التعاون لمعالجة الفقر.

كما تطرق المحافظ لمشكلات المحافظة وقال: المحافظة من أفقر محافظات الجمهورية، ولابد من استغلال فرصة مشروعك لمعالجة الفقر والحد من البطالة، منوها بأن مشروع التنمية المجتمعية يستهدف محاربة البطالة وتقليل الفجوة فى سوق العمل، مؤكدًا أن الإمكانيات البسيطة يمكن أن تقدم أعمالًا عظيمة، سوف تكون نقطة ضوء تشمل جميع محافظات مصر.

يذكر أن أسيوط شاركت فى اللقاء بوفد برئاسة المهندس ياسر الدسوقى والمهندس سامح عبد العليم رئيس مدينة البدارى، ومحمد كمال أبوحطب وعقيل إسماعيل عقيل، وقدم الوفد ملفا كاملا عن دور الشباب والجهاز التنفيذى فى المشروع.