بدء منظومة الخبز الجديدة فى أسوان أول مايو بنظام رغبة المواطنين

انتهت محافظة أسوان، من إعداد الكشوف اللازمة للمخابز البلدية والطباقى للبدء فى تنفيذ منظومة الخبز الجديدة بالمحافظة، أول شهر مايو المقبل، حيث تقرر تنفيذها على مستوى 521 مخبزا، و1361 مستودعًا بدائرة المحافظة.

وأوضح حسام العربى مدير عام التموين بأسوان، بأن كشوف المخابز التى سيتم تطبيق المنظومة من خلالها، تشمل ربط المخابز أصحاب المخابز بحسابات بنكية خاصة، لكى يتم تعلية مستحقاتهم البنكية أولا بأول من أجل تحقيق الراحة لجميع أطراف منظومة الخبز.

وقال مدير عام التموين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أجهزة التموين بالمحافظة أجرت خلال الفترة الماضية الدراسات اللازمة واستطلاعات رأى، لتخيير المواطنين فى الحصول على الخبز أو الدقيق، وفقًا لرغبته خلال المنظومة الجديدة، حيث تتميز محافظة أسوان وعدد من محافظات الصعيد بنمط استهلاكى مختلف نسبيا، حيث إن 50% من حصة الدقيق تقريبًا فى أسوان يتم استخدامها فى إنتاج الخبز المنتج فى المنازل، والذى يطلق علية الخبز الشمسى، ويتم الحصول عليه من دقيق المستودعات.

وأكد "العربى" أن المواطن لديه مطلق الحرية فى الحصول 5 أرغفة يوميًا بمعدل 150 رغيف خبز شهريًا، أو ما يعادله 10 كيلو دقيق شهريًا، وذلك وفقًا لاحتياجاته هو وأسرته، مشيرا إلى أن المنظومة تشمل أيضًا صرف الخبز لطلاب المدن الجامعية بجامعات محافظة أسوان، بالإضافة إلى صرف الخبز للعاملين فى مجال الصيد ببحيرة ناصر جنوب مدينة أسوان.

وناشد "العربى"، المواطنين الذين ليس لديهم بطاقات تموين أو غير مقيدين عليهم سرعة التوجه لمكاتب التموين لاستخراج بطاقات صرف الخبز أو الدقيق طبقًا لاختيار صاحب البطاقة.