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مكتبة الإسكندرية تنظم أنشطة داعمة للغة الفرنسية والثقافات الفرانكوفونية خلال أبريل

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مكتبة الإسكندرية تنظم أنشطة داعمة للغة الفرنسية والثقافات الفرانكوفونية خلال أبريل مكتبة الإسكندرية تنظم أنشطة داعمة للغة الفرنسية والثقافات الفرانكوفونية خلال أبريل
ينظم مركز الأنشطة الفرانكوفونية التابع لمكتبة الإسكندرية مجموعة من الأنشطة خلال شهر أبريل الحالى، وذلك فى إطار أنشطته المستمرة الداعمة للغة الفرنسية وللثقافات الفرانكوفونية.

ويستضيف المركز بعد غد الخميس الدكتورة أميمة الشال المتخصصة فى علوم المصريات، والحاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة ليل الفرنسية، وذلك لكى تستعرض الجوانب الفكرية والعلمية المختلفة لرسالتها المكتوبة باللغة الفرنسية حول موضوع "المقابر الريفية فى الدلتا أثناء عصر الدولة الحديثة الفرعونى"، ويأتى ذلك فى إطار سلسلة "حلقات الباحثين" التى يتبناها مركز الأنشطة الفرانكوفونية مرة شهريا لإبراز رسائل الماجستير والدكتوراه المكتوبة باللغة الفرنسية فى مختلف المجالات.

ويهتم المركز بالترويج للغة الفرنسية وللثقافات الفرانكوفونية، حيث قام بتنظيم دورة فن الخطابة التى تتم بالتعاون بين المركز والوكالة الجامعية الفرانكوفونية والشبكة الدولية للترويج لفن الخطابة، كما يجرى تدريب مجموعات مختلفة من المشاركين من خلال مستويين تعليميين "مستوى للمبتدئين وآخر للمستوى المتوسط"، ويتم خلال هذا التدريب ترسيخ أهمية تبادل الحوار حول مختلف الموضوعات بل وأكثرها خلافية، ويتم تعليم المشاركين مهارات المبارزات الكلامية والتميز فى الدفاع عن وجه النظر سلبا أو إيجابا، وستختتم هذه الدورة التدريبية بإجراء مباراة حوارية بين فريقين أمام الجمهور حول موضوع يقومون باختياره أثناء فترة التدريب، وسيعلن عن الفائزين مباشرة وفقا لرأى لجنة التحكيم.

كما يتبنى مركز الأنشطة الفرانكوفونية التابع لمكتبة الإسكندرية ورشة عمل تتم تحت إشراف دينا الكردى المدرس المساعد بآداب الإسكندرية، التى ستقوم بتدريب الجامعيين والمعلمين على الوسائل التكنولوجية الحديثة فى التعليم والتدريس لتسهيل التواصل بين المعلم وطلابه وذلك من خلال مجموعة من البرامج الحاسوبية المهارية، والتى تنعقد خلال الفترة ما بين 16 و26 أبريل الحالى، وبين 8 و20 سبتمبر القادم.

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مصر 365